«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу 13 лет спустя

В воскресенье «Санкт-Паули» обыграл на своём поле «Оснабрюк» со счётом 3:1 и обеспечил себе итоговое место в топ-2 турнирной таблицы второй Бундеслиги. Таким образом, «Санкт-Паули» вернулся в топ-дивизион Германии, откуда команда вылетела в сезоне 2010/2011.

Напомним, что в Бундеслигу также пробился «Хольштайн Киль». Эта команда выступит в сильнейшей немецком футбольном дивизионе впервые в истории.

«Фортуна» из Дюссельдорфа точно финиширует на третьей позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги. Это означает, что команда будет бороться за путёвку в топ-лигу в стыковых матчах.