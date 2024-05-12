Мадридский «Реал» нацелился на подписание полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
Как утверждает Marca, президент «сливочных» Флорентино Перес уже предпринял первые шаги по подписанию 21-летнего футболиста.
Сообщается, что Вирц — приоритетная цель «Реала» на 2025 год. Источник отмечает, что хавбек уже принял решение покинуть леверкузенский «Байер».
В текущей кампании немец появился на поле в 46 встречах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и записал на свой счет 19 ассистов.
Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Вирца в 110 миллионов евро.
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