Мадридский «Реал» нацелился на подписание полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Как утверждает Marca, президент «сливочных» Флорентино Перес уже предпринял первые шаги по подписанию 21-летнего футболиста.

Сообщается, что Вирц — приоритетная цель «Реала» на 2025 год. Источник отмечает, что хавбек уже принял решение покинуть леверкузенский «Байер».

В текущей кампании немец появился на поле в 46 встречах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и записал на свой счет 19 ассистов.

Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Вирца в 110 миллионов евро.