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«Реал» определился с главной трансферной целью слухи

12 Мая 2024 • 12:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.30 X 5.60 2 9.50
14.05 22:30

Мадридский «Реал» нацелился на подписание полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Как утверждает Marca, президент «сливочных» Флорентино Перес уже предпринял первые шаги по подписанию 21-летнего футболиста.

Сообщается, что Вирц — приоритетная цель «Реала» на 2025 год. Источник отмечает, что хавбек уже принял решение покинуть леверкузенский «Байер».

В текущей кампании немец появился на поле в 46 встречах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и записал на свой счет 19 ассистов.

Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Вирца в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Флориан Вирц Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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