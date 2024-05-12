«Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры со своим бывшим тренером Хансом-Дитером Фликом. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, немецкий гранд сделал предложение 59-летнему специалисту.

Согласно сведениям источника, руководство «Баварии» предлагает тренеру трудовое соглашение на два года. Напомним, что нынешний главный тренер команды Томас Тухель покинет команду в конце сезона-2023/2024.

Флик занимал пост рулевого мюнхенского гранда с 2019 по 2021 год. Последним местом работы специалиста была национальная сборная Германии. Он покинул «бундестим» в прошлом году.