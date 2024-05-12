«Милан» готовит 50 миллионов евро на нового нападающего

«Милан» определился с нападающим, которого хочет подписать в летнее трансферное окно. Как информирует La Gazzetta dello Sport, «россонери» решили приобрести форварда «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко.

Как стало известно журналистам, миланский клуб готов заплатить за переход словенского футболиста 50 миллионов евро. Главными конкурентами итальянского клуба в споре за Шешко называются «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Беньямин выступает за команду из Лейпцига с лета прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провел 41 встречу, отметившись 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.