Жена Мюллера отписалась от футболиста после вылета из Лиги чемпионов

Жена нападающего Томаса Мюллера отписалась от мужа в социальных сетях. Кроме того, женщина удалила все совместные фотографии с игроком. Стоит отметить, что пара вместе уже 15 лет.

Напомним, что на этой неделе «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов УЕФА. Мюнхенский гранд уступил в ответном матче полуфинала мадридскому «Реалу» со счетом 1:2. В первой встрече была зафиксирована ничья – 2:2. Таким образом, по сумме двух игр в финал турнира вышел «королевский» клуб.

В чемпионате Германии «Бавария» провалилась, впервые за долгое время упустив титул. В настоящий момент подопечные Томаса Тухеля занимают лишь третье место в турнирной таблице.