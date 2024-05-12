Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» принял решение по главному тренеру

12 Мая 2024 • 08:41 Комментировать

Руководство немецкого «РБ Лейпцига» приняло решение пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Марко Розе. Об этом посредством социальных сетей сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 47-летний специалист в скором времени подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом до 2026 года. В договоре будет прописана опция продления на один сезон.

После 33 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 64 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Быки» отстают от идущей третьей «Баварии» на пять очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Модрич принял решение по будущему Тухель объяснил, почему заменил Кейна в концовке матча с «Реалом»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.05.24 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
Хоффенхайм Хоффенхайм
3.25 3.95 1.97
Видео
12.05.24 в 18:30
Бавария Бавария
Вольфсбург Вольфсбург
1.21 7.40 9.00
Видео
12.05.24 в 20:30
Бохум Бохум
Байер Л Байер Л
4.80 4.30 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
09:06 · Германия. Бундеслига
«Милан» готовит 50 миллионов евро на нового нападающего
08:47 · Германия. Бундеслига
Жена Мюллера отписалась от футболиста после вылета из Лиги чемпионов 1
08:41 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» принял решение по главному тренеру
08:06 · Германия. Бундеслига
​«Штутгарт» установил абсолютный рекорд Бундеслиги
07:05 · Германия. 2-я бундеслига
​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге
11 Мая
21:23 · Германия. Бундеслига
«Майнц» быстро разгромил «Боруссию» из Дортмунда 1
19:00 · Германия. Бундеслига
«Майнц» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:59 · Германия. Бундеслига
Тухель — о гонке за второе место со «Штутгартом»: «Мюллер завтра будет в восторге»
18:32 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» поделил очки с «Хайденхаймом»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» избежал вылета, перевернув концовку матча с «Унионом»
18:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог дожать «Вердер»
18:25 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» удержал комфортную ничью в Мёнхенгладбахе
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель отреагировал на слухи о переходе в АПЛ
14:46 · Германия. Бундеслига
Энрике отказался говорить о Симонсе
10:21 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
Все новости
Рекомендуем