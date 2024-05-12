«РБ Лейпциг» принял решение по главному тренеру

Руководство немецкого «РБ Лейпцига» приняло решение пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Марко Розе. Об этом посредством социальных сетей сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 47-летний специалист в скором времени подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом до 2026 года. В договоре будет прописана опция продления на один сезон.

После 33 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 64 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Быки» отстают от идущей третьей «Баварии» на пять очков.