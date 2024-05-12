​«Штутгарт» установил абсолютный рекорд Бундеслиги

В немецком чемпионате начались матчи 33-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл на выезде «Аугсбург», и это была уже 22-я победа швабов в текущем сезоне.

Удивительно, но хозяева поля полностью отдали инициативу гостям - и в результате «Штутгарт» обеспечил себе 77 процентов владения мячом по ходу всего матча. Как оказалось, это стало новым абсолютным рекордом немецкого чемпионата за всю историю сбора подробных статистических данных, то есть за последние двадцать лет.

Даже мюнхенская «Бавария» в своих самых доминирующих матчах за все это время не обеспечила себе такого процента владения за одном отдельно взятом матче.