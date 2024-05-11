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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» быстро разгромил «Боруссию» из Дортмунда

11 Мая 2024 • 21:23 Комментировать
Майнц
3:0
Боруссия Д
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда играла против «Майнца», ведущего борьбу за выживание. Игра началась с ударов в каркас ворот. Надим Амири с таким итогом пробил со штрафного. Тут же Сильван Видмер головой направил мяч в стойку. Прессинг принес плоды хозяевам, и Видмер вывел на убойную позицию Леандро Баррейро - 1:0. Снова ошибка, голкипер подарил мяч сопернику, и Ли Чхэ-Сон стрельнул под перекладину. Тут же Баррейро сыграл на Ли, который с нескольких метров сделал счет разгромным.

После перерыва два момента у «Майнца» и голевой ответ соперника, но взятие ворот Юссуфа Мукоко отменили - вне игры.

«Боруссия» заканчивает сезон на пятом месте, а соперник уже четвертый с конца и имеет два очка запаса от стыкового места.

Протокол игры  
Майнц3:0Боруссия Д
(1:0) Баррейро Леандро12'  
(2:0) Чхэ-Сон Ли II19'  
(3:0) Чхэ-Сон Ли II23'  
Центнер РобинВан дер Берг СеппКор ДоминикХанше-Ольсен Андреас  45'Видмер Сильван 77' (Да Коста Данни ( 77') Каси Антони 75' (Фернандес Эдимилсон ( 75') Баррейро Леандро  56'Амири НадимГруда Брайан 87' (Рихтер Марко ( 87') Чхэ-Сон Ли II 87' (Вайпер Нельсон ( 87') Буркардт Джонатан
Запасные: Нганкам ЖессикКраусс ТомБель ШтефанГилавоги ЖошуаАжорк ЛюдовикРисс Лассе
Майер Александер IIВольф МариусЗюле НикласШлоттербек Нико  80'Морей Матеу 46' (Брандт Юлиан ( 46') Эзкан Салих 46' (Санчо Джедон ( 46') Ройс Марко  41'Нмеча Феликс 69' (Польманн Оле ( 69') Мален Дониэлл 46' (Матсен Ян ( 46') Мукоко ЮссуфаБайно-Гиттенс Джейми 76' (Ветьен Кьелль ( 76')
Запасные: Рюэрсон ЮлианЛотка МарсельДжан ЭмреПападопулос Антониос
11 мая. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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