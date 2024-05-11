«Майнц» быстро разгромил «Боруссию» из Дортмунда

В предпоследнем туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда играла против «Майнца», ведущего борьбу за выживание. Игра началась с ударов в каркас ворот. Надим Амири с таким итогом пробил со штрафного. Тут же Сильван Видмер головой направил мяч в стойку. Прессинг принес плоды хозяевам, и Видмер вывел на убойную позицию Леандро Баррейро - 1:0. Снова ошибка, голкипер подарил мяч сопернику, и Ли Чхэ-Сон стрельнул под перекладину. Тут же Баррейро сыграл на Ли, который с нескольких метров сделал счет разгромным.

После перерыва два момента у «Майнца» и голевой ответ соперника, но взятие ворот Юссуфа Мукоко отменили - вне игры.

«Боруссия» заканчивает сезон на пятом месте, а соперник уже четвертый с конца и имеет два очка запаса от стыкового места.