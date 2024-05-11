Тухель — о гонке за второе место со «Штутгартом»: «Мюллер завтра будет в восторге»

Наставник «Баварии» Томас Тухель перед матчем 33-го тура первенства Германии с «Вольфсбургом» оценил перспективы своей команды опередить «Штутграт» в борьбе за второе место.

«Завтра никто не будет бежать меньше. Томас Мюллер, например, завтра будет в восторге. Потому что для него нормально отдавать всё, когда он наденет футболку, он больше пробежит. Мы хотим выиграть игру завтра. Мы знаем, с чем нам предстоит бороться. Мы хотим выиграть обе оставшиеся игры», — заявил специалист на пресс-конференции.

Стоит отметить, что сейчас «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе. Коллектив Тухеля уже потеряла все шансы на чемпионство, которое заранее гарантировал себе леверкузенский «Байер».