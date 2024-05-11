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«Фрайбург» поделил очки с «Хайденхаймом»

11 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Фрайбург
1:1
Хайденхайм
окончен

Ведущий борьбу за еврокубки «Фрайбург» играл против «Хайденхайма». С передачи Кристиана Гюнтера Рицу Доан открыл счет ударом головой. Гости отыгрались еще до перерыва, когда здорово стрельнул Кевин Сесса. Винченцо Грифо сильно зарядил издали и попал в перекладину. Еще момент у ветерана, и здесь голкипер выручил.

1:1 в итоге, «Фрайбург» идет седьмым, противник делит девятое место.

Протокол игры  
Фрайбург1:1Хайденхайм
(1:0) Доан Рицу29'  
  37'Сесса Кевин (1:1)
Атуболу НоаКюблер ЛукасКайтель ЯнникГульде Мануэль 57' (Макенго Жорди ( 57') Доан РицуЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГюнтер Кристиан 77' (Вайсхаупт Ноа ( 77') Шаллаи Роланд 89' (Филипп Максимилиан ( 89') Грегорич Михаэль 78' (Хёлер Лукас ( 78') Грифо Винченцо  64'
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаМуслия ФлоранАдаму Чуквубике
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах Йонас 65' (Малони Леннард ( 65') Шёппнер ЯнТоеркауф НорманДинкчи Эрен 65' (Доведан Никола ( 65') Сесса Кевин  18' 73' (Пик Флориан ( 73') Бесте Ян-Никлас 89' (Бек Адриан ( 89') Пирингер Марвин 74' (Томалла Денис ( 74')
Запасные: Зирслебен ТимШиммер ШтефанКюльветтер КристианАйхер Витус
11 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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