«Фрайбург» поделил очки с «Хайденхаймом»

Ведущий борьбу за еврокубки «Фрайбург» играл против «Хайденхайма». С передачи Кристиана Гюнтера Рицу Доан открыл счет ударом головой. Гости отыгрались еще до перерыва, когда здорово стрельнул Кевин Сесса. Винченцо Грифо сильно зарядил издали и попал в перекладину. Еще момент у ветерана, и здесь голкипер выручил.
1:1 в итоге, «Фрайбург» идет седьмым, противник делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Доан Рицу29'
|37'Сесса Кевин (1:1)
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Кайтель Янник•Гульде Мануэль57' (Макенго Жорди (57') •Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан77' (Вайсхаупт Ноа (77') •Шаллаи Роланд89' (Филипп Максимилиан (89') •Грегорич Михаэль78' (Хёлер Лукас (78') •Грифо Винченцо 64'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас65' (Малони Леннард (65') •Шёппнер Ян•Тоеркауф Норман•Динкчи Эрен65' (Доведан Никола (65') •Сесса Кевин 18'73' (Пик Флориан (73') •Бесте Ян-Никлас89' (Бек Адриан (89') •Пирингер Марвин74' (Томалла Денис (74')
11 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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