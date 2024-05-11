«Фрайбург» поделил очки с «Хайденхаймом»

Ведущий борьбу за еврокубки «Фрайбург» играл против «Хайденхайма». С передачи Кристиана Гюнтера Рицу Доан открыл счет ударом головой. Гости отыгрались еще до перерыва, когда здорово стрельнул Кевин Сесса. Винченцо Грифо сильно зарядил издали и попал в перекладину. Еще момент у ветерана, и здесь голкипер выручил.

1:1 в итоге, «Фрайбург» идет седьмым, противник делит девятое место.