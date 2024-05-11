«Кёльн» избежал вылета, перевернув концовку матча с «Унионом»

В предпоследнем туре чемпионата Германии «Кёльн» и «Унион» рубились за выживание. Уже на 15-й минуте Робин Кнохе открыл счет ударом головой. Тут же пенальти за игру рукой, и Кевин Фолланд его реализовал ударом по центру - 0:2. На 44-й минуте Рани Хедира сфолил у своих ворот - 11-метровый у других ворот. Флориан Кайнц реализовал момент, а голкипер едва не выручил. Фариде Алиду должен был забивать, но мяч свалился с ноги. Также Робин Госенс ударом головой попал в перекладину. В самой концовке Кайнц попал в соперника, а Штеффен Тиггес головой в упор добил - 2:2. «Козлов» устраивала только победа во избежание немедленного вылета. И на третьей добавленной минуте они ее добились, это Дамион Доунс ударом головой поверг стадион в экстаз - 3:2.

«Кёльн» в двух очках от стыкового места и в трех - от спасительного, где находится «Унион».