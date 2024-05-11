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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» избежал вылета, перевернув концовку матча с «Унионом»

11 Мая 2024 • 18:30 Комментировать
Кёльн
3:2
Унион Берлин
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Германии «Кёльн» и «Унион» рубились за выживание. Уже на 15-й минуте Робин Кнохе открыл счет ударом головой. Тут же пенальти за игру рукой, и Кевин Фолланд его реализовал ударом по центру - 0:2. На 44-й минуте Рани Хедира сфолил у своих ворот - 11-метровый у других ворот. Флориан Кайнц реализовал момент, а голкипер едва не выручил. Фариде Алиду должен был забивать, но мяч свалился с ноги. Также Робин Госенс ударом головой попал в перекладину. В самой концовке Кайнц попал в соперника, а Штеффен Тиггес головой в упор добил - 2:2. «Козлов» устраивала только победа во избежание немедленного вылета. И на третьей добавленной минуте они ее добились, это Дамион Доунс ударом головой поверг стадион в экстаз - 3:2.

«Кёльн» в двух очках от стыкового места и в трех - от спасительного, где находится «Унион».

Протокол игры  
Кёльн3:2Унион Берлин
  15'Кнохе Робин (0:1)
  19'Фолланд Кевин (0:2)
(1:2) Кайнц Флориан45'  
(2:2) Тиггес Штеффен87'  
(3:2) Доунс Дамион90'  
Швебе МарвинШмиц Бенно  36' 46' (Хайнц Доминик ( 46') Хюберс ТимоШабо ЮлианФинкгрефе МаксМартель Эрик  53' 61' (Ут Марк ( 61') Гусенбашич Денис  74'Алиду Фариде 75' (Доунс Дамион ( 75') Вальдшмидт Лука 20' (Майна Линтон ( 20') Кайнц ФлорианАдамян Саркис 46' (Тиггес Штеффен ( 46')
Запасные: Тилманн ЯнКарстенсен РасмусЛюбичич ДеянКристенсен ЯкобПентке ФилиппПакарада Леарт
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель Кристофер 72' (Юранович Йосип ( 72'  84') Руссийон Жером 60' (Тусар Люка ( 60') Шефер АндрашХедира Рани  44' 46' (Хаберер Яник ( 46') Ааронсон Бренден 54' (Бедья Крис ( 54') Госенс РобинФолланд Кевин 54' (Холлербах Бенедикт ( 54')
Запасные: Лайдуни АиссаЕккель ПаульВертессен ЙорбеШволов Александер
11 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Кёльн

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Рискованная ставка и прогноз на матч Кёльн — Унион чемпионата Германии — 11 мая 2024
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