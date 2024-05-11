«РБ Лейпциг» не смог дожать «Вердер»

«РБ Лейпциг» мог фактически гарантировать себе четвёртое место по итогам матча с «Вердером». Гости почти не били в створ, но создали проблемы сопернику. Первый тайм получился малособытийным, в его конце бременцы повели после автогола Николаса Зайвальда. Только после перерыва «быки» начали что-то создавать. Кристоф Баумгартнер опасно бил головой - парировано. На 61-й минуте счет сравнялся, когда только вышедший на поле Беньямин Шешко завершил комбинацию в штрафной. Никлас Штарк напоследок мог вырвать победу, но кипер выручил.
«РБ Лейпциг» - четвертый, но у «Боруссии» из Дортмунда есть шанс побороться за топ-квартет. Соперник делит девятое место.
Протокол игры
|35'Зайвальд Николас (0:1)
|(1:1) Шешко Беньямин61'
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас77' (Битшиабу Эль-Шадай (77') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Симакан Мохамед•Хенрихс Бенджамин• 28'Айдара Амаду79' (Ленц Кристофер (79') •Зайвальд Николас64' (Кампль Кевин (64') •Поульсен Юссуф46' (Шешко Беньямин (46') •Баумгартнер Кристоф64' (Элмас Эльиф (64') •Опенда Лои
Запасные: Раум Давид•Бласвих Янис•Цингерле Леопольд
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош78' (Штарк Никлас (78') •Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Агу Феликс68' (Деман Оливье (68') •Биттенкорт Леонардо88' (Ковнацки Давид (88') •Линен Сенне•Шмид Романо•Вольтемаде Ник68' (Стаге Йенс (68') •Дукш Марвин88' (Гросс Кристиан (88')
Запасные: Павленка Иржи•Малатини Хулиан•Хансен-Ороэн Исак
11 мая. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Бан пользователя