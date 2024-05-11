«РБ Лейпциг» не смог дожать «Вердер»

«РБ Лейпциг» мог фактически гарантировать себе четвёртое место по итогам матча с «Вердером». Гости почти не били в створ, но создали проблемы сопернику. Первый тайм получился малособытийным, в его конце бременцы повели после автогола Николаса Зайвальда. Только после перерыва «быки» начали что-то создавать. Кристоф Баумгартнер опасно бил головой - парировано. На 61-й минуте счет сравнялся, когда только вышедший на поле Беньямин Шешко завершил комбинацию в штрафной. Никлас Штарк напоследок мог вырвать победу, но кипер выручил.

«РБ Лейпциг» - четвертый, но у «Боруссии» из Дортмунда есть шанс побороться за топ-квартет. Соперник делит девятое место.