«Айнтрахт» удержал комфортную ничью в Мёнхенгладбахе

В 33-м туре чемпионата Германии встретились середняки «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Айнтрахт». Робин Хак отправил мяч в сетку уже на девятой минуте поединка. Уго Экитике здорово атаковал, но сотряс штангу. Чуть позже он помог Эрику Эбимбе довести атаку до результативного удара - 1:1. При ничейном счете игра потеряла остроту, и второй тайм получился без моментов.
«Боруссия» идет на 13-м месте, соперник закончит сезон шестым.
Протокол игры
|(1:0) Хак Робин9'
|35'Эбимбе Эрик (1:1)
Омлин Йонас•Фридрих Марвин•Итакура Ко• 25'Эльведи Нико85' (Янчке Тони (85') •Вайгль Юлиан•Онора Франк57' (Чванчара Томаш (57') •Райтц Рокко89' (Нойхаус Флориан (89') •Коне Куадио•Скалли Джозеф•Плеа Алассан57' (Нец Лука (57') •Хак Робин88' (Херрманн Патрик (88')
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Эбимбе Эрик62' (Бута (62') •Гётце Марио•Шаиби Фарес76' (Нкунку Нильс (76') •Схири Эльес76' (Ларссон Хуго (76') •Кнауфф Ансгар•Экитике Уго90' (Ферри Начо (90') •Мармуш Омар
11 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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