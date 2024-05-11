«Айнтрахт» удержал комфортную ничью в Мёнхенгладбахе

В 33-м туре чемпионата Германии встретились середняки «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Айнтрахт». Робин Хак отправил мяч в сетку уже на девятой минуте поединка. Уго Экитике здорово атаковал, но сотряс штангу. Чуть позже он помог Эрику Эбимбе довести атаку до результативного удара - 1:1. При ничейном счете игра потеряла остроту, и второй тайм получился без моментов.

«Боруссия» идет на 13-м месте, соперник закончит сезон шестым.