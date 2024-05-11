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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» удержал комфортную ничью в Мёнхенгладбахе

11 Мая 2024 • 18:25 Комментировать
Боруссия М
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

В 33-м туре чемпионата Германии встретились середняки «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Айнтрахт». Робин Хак отправил мяч в сетку уже на девятой минуте поединка. Уго Экитике здорово атаковал, но сотряс штангу. Чуть позже он помог Эрику Эбимбе довести атаку до результативного удара - 1:1. При ничейном счете игра потеряла остроту, и второй тайм получился без моментов.

«Боруссия» идет на 13-м месте, соперник закончит сезон шестым.

Протокол игры  
Боруссия М1:1Айнтрахт Фр
(1:0) Хак Робин9'  
  35'Эбимбе Эрик (1:1)
Омлин ЙонасФридрих МарвинИтакура Ко  25'Эльведи Нико 85' (Янчке Тони ( 85') Вайгль ЮлианОнора Франк 57' (Чванчара Томаш ( 57') Райтц Рокко 89' (Нойхаус Флориан ( 89') Коне КуадиоСкалли ДжозефПлеа Алассан 57' (Нец Лука ( 57') Хак Робин 88' (Херрманн Патрик ( 88')
Запасные: Сибачо ЖорданЛайнер ШтефанНгуму НатанНиколас МорицКрамер Кристоф
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямЭбимбе Эрик 62' (Бута ( 62') Гётце МариоШаиби Фарес 76' (Нкунку Нильс ( 76') Схири Эльес 76' (Ларссон Хуго ( 76') Кнауфф АнсгарЭкитике Уго 90' (Ферри Начо ( 90') Мармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппЧендлер ТимотиХасебе МакотоСмолчич Хрвое
11 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Франкфурт

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