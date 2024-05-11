Энрике отказался говорить о Симонсе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем полузащитника Хави Симонса.

Напомним, текущий сезон 21-летний футболист проводит в «РБ Лейпциге» на правах аренды.

«Останется ли Симонс? Без комментариев. Он в аренде, и я не собираюсь комментировать игроков, которые не входят в текущий состав», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне нидерландец провел 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором 15 ассистов.

Трудовой договор Симонса с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.