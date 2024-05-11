Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо хочет видеть в своей команде одного из футболистов мадридского «Реала». Речь идет о защитнике и капитане «сливочных» Начо Фернандесе.

По информации Todofichajes, специалист лично связался с 34-летним игроком и пригласил его в Леверкузен. Сам Фернандес пока не принял финального решения о продолжении карьеры.

Начо является воспитанником академии «Реала». За первую команду защитник выступает в 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фернандес провел 25 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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