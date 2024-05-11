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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может купить звезду «Байера» за 40 миллионов евро

11 Мая 2024 • 10:12 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может усилить состав одним из лучших футболистов леверкузенского «Байера». Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник Жереми Фримпонг. В Мадриде рассматривают кандидатуру нидерландца в качестве конкурента Дани Карвахалю. Сумма потенциальной сделки может составить 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

В текущем сезоне 23-летний Фримпонг провел 30 матчей в Бундеслиге. Защитник забил девять голов и отдал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
11 Мая 2024 в 10:32
нет нет нет!!!! дайте Байеру хотя бы еще сезон поиграть в том же составе и с тем же тренером!!! не портите футбол!!!!
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