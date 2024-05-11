«Реал» может купить звезду «Байера» за 40 миллионов евро

Мадридский «Реал» может усилить состав одним из лучших футболистов леверкузенского «Байера». Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник Жереми Фримпонг. В Мадриде рассматривают кандидатуру нидерландца в качестве конкурента Дани Карвахалю. Сумма потенциальной сделки может составить 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

В текущем сезоне 23-летний Фримпонг провел 30 матчей в Бундеслиге. Защитник забил девять голов и отдал семь ассистов.