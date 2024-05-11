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«Боруссия» не предлагает Терзичу новый контракт, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов

11 Мая 2024 • 07:51 Комментировать

Руководство дортмундской «Боруссии» не вступало в переговоры с главным тренером команды Эдином Терзичем о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует Sky Sport Deutschland.

Несмотря на успешное выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, боссы «шмелей» не станут вести переговоры раньше первой половины следующего сезона.

Напомним, что Терзич занял пост главного тренера «Боруссии» летом 2022 года. Под его руководством дортмундская команда вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024, где встретится 1 июня с мадридским «Реалом». Контракт тренера рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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