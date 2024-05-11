«Баварии» не нужен Мессиньо

«Бавария» не претендует на 17-летнего футболиста «Палмейраса» Эстевао Виллиана.

Работу над трансфером юного бразильца ведёт «Челси», но, согласно распространившимся недавно слухам, «Бавария» намерена перехватить Мессиньо и готова заплатить за него 60 млн евро. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, эти сведения не соответствуют действительности – мюнхенский гранд не проявляет интереса к игроку.

Стоимость Эстевао Виллиана оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. Контракт восходящей звезды с «Палмейрасом» рассчитан до середины 2026 года. Среди претендентов на футболиста также назывались «Барселона», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».