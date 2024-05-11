Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру за пределами Европы.

34-летний футболист покинет ряды «шмелей» после завершения сезона – клуб уже объявил о том, что контракт атакующего хавбека не будет продлён. Как сообщает Diario de Transferencias, саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами» рассматривают возможность подписания немецкого игрока в качестве свободного агента.

Марко Ройс выступает за дортмундскую «Боруссию» на протяжении 12 лет. В текущем сезоне он принял участие в 39 поединках команды Эдина Терзича, записав себе в актив восемь забитых мячей и девять результативных передач.