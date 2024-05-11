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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс интересен двум клубам слухи

11 Мая 2024 • 04:04 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через 14 ч. 14 мин.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру за пределами Европы.

34-летний футболист покинет ряды «шмелей» после завершения сезона – клуб уже объявил о том, что контракт атакующего хавбека не будет продлён. Как сообщает Diario de Transferencias, саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами» рассматривают возможность подписания немецкого игрока в качестве свободного агента.

Марко Ройс выступает за дортмундскую «Боруссию» на протяжении 12 лет. В текущем сезоне он принял участие в 39 поединках команды Эдина Терзича, записав себе в актив восемь забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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