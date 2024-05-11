«Бавария» предоставит отдых двум важным игрокам

«Бавария» готовится к заключительным матчам неудачного для себя сезона.

Мюнхенцы лишились шансов на чемпионство в Бундеслиге, а недавно расстались и с мечтой о Лиге чемпионов – противостояние с мадридским «Реалом» было проиграно с общим счётом 3:4. По сообщениям Abendzeitung, «Бавария» готова предоставить отдых Джамалу Мусиале и Лерою Сане в предстоящем матче против «Вольфсбурга», который состоится в воскресенье. Оба футболиста в последнее время играли на обезболивающих, и теперь им потребуется некоторое время на восстановление в преддверии Евро-2024.

За два тура до конца сезона «Бавария» на 15 очков отстаёт от «Байера», досрочно выигравшего чемпионский титул. Выше мюнхенского гранда располагается и «Штутгарт», сыгравший, однако, на один матч больше.