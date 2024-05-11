​Пиоли: «Боруссия» воспользовалась возможностью»

Наставника «Милана» Стефано Пиоли спросили об успехе дортмундской «Боруссии», с которой его команда сражалась в групповом раунде Лиги чемпионов, но потерпела два поражения. Пиоли считает, что «Боруссия» удачно воспользовалась обстоятельствами.

- Европейские турниры трудно предсказывать. В плей-офф важно взять верх по итогам двух матчей, в чемпионате важен каждый матч. Они воспользовались ситуацией, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, что «Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории. Впервые это был победный финал 1997 года, во второй раз команда проиграла «Баварии» со счётом 1:2.