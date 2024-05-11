​«Штутгарт» установил новый клубный рекорд

В немецком чемпионате начались матчи 33-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл на выезде «Аугсбург», и это была уже 22-я победа швабов в текущем сезоне. Это стало новым рекордом клуба, ранее «Штутгарт» выигрывал в лучшем случае 21 матч за сезон.

Победа позволила «Штутгарту» обойти в турнирной таблице «Баварию», которая свой матч сыграет лишь в воскресенье против «Вольфсбурга». Чемпионом же страны досрочно стал леверкузенский «Байер», выигравший свой первый чемпионский титул за всю клубную историю.

До конца чемпионата остаются ещё два тура - начавшийся и 34-й тур, который пройдёт в конце следующей недели.