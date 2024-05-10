«Штутгарт» одолел «Аугсбург» и подвинул «Баварию» со второго места

Европейский уикенд открылся в Германии, где «Штутгарт» гостил у бросившего играть «Аугсбурга». Швабы, рвущиеся на второе место, действовали активно и добились своего.

Крис Фюрих создал первый момент, но все же промахнулся. Дальний удар Дениза Ундава можно считать пристрелкой, вратарь справился. А вот Кристиян Якич должен был забивать, нанося удар без помех, не попал все же.

В самом начале второго тайма лучший бомбардир Бундеслиги (после Гарри Кейна, конечно) Серу Гирасси сказал свое веское слово, завершив комбинацию в штрафной, - 0:1. В целом после перерыва было поменьше остроты, и финальный свисток зафиксировал победу гостей и их выход на второе место. Соперник - девятый.