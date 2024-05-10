«Штутгарт» одолел «Аугсбург» и подвинул «Баварию» со второго места

Европейский уикенд открылся в Германии, где «Штутгарт» гостил у бросившего играть «Аугсбурга». Швабы, рвущиеся на второе место, действовали активно и добились своего.
Крис Фюрих создал первый момент, но все же промахнулся. Дальний удар Дениза Ундава можно считать пристрелкой, вратарь справился. А вот Кристиян Якич должен был забивать, нанося удар без помех, не попал все же.
В самом начале второго тайма лучший бомбардир Бундеслиги (после Гарри Кейна, конечно) Серу Гирасси сказал свое веское слово, завершив комбинацию в штрафной, - 0:1. В целом после перерыва было поменьше остроты, и финальный свисток зафиксировал победу гостей и их выход на второе место. Соперник - девятый.
Протокол игры
|48'Гирасси Серу (0:1)
Коубек Томаш•Мбабу Кевин• 76'Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес• 82'Якич Кристиян•Дорш Никлас75' (Энгельс Арне (75') •Варгас Рубен32' (Майер Арне (32') •Брайтхаупт Тим75' (Михель Свен (75') •Титц Филлип85' (Бельо Дион Дрене (85') •Демирович Эрмедин 63'
Нюбель Александр•Стергиу Леонидас•Антон Вальдемар• 42'Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Мийо Энцо84' (Руо Антони (84') •Штиллер Анджело•Левелинг Джейми71' (Чжон Ву-Ён (71') • 72'Ундав Дениз84' (Каразор Атакан (84') •Фюрих Крис71' (Мвумпа Силас (71') •Гирасси Серу
10 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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