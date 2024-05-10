Клозе может вернуться в «Баварию»

Легендарный экс-нападающий Мирослав Клозе может занять место в тренерском штабе «Баварии».

Как известно, мюнхенский клуб начал переговоры о возвращении Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера. По сообщениям Sky Sport, в случае назначения рулевого в клуб с высокой вероятностью вернётся и Клозе – бывший форвард станет одним из ассистентов Флика.

Напомним, в бытность игроком Мирослав Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. С 2018 по 2020 наставник возглавлял команду мюнхенцев в возрастной категории до 17 лет, а с 2020 по 2021 год был ассистентом всё того же Ханси Флика. Последнее место работы Клозе – австрийский «Альтах», где немец был главным тренером до марта прошлого года.