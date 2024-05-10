Стало известно, сколько «Баварии» придётся заплатить за Тео Эрнандеса

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес остаётся в числе главных целей «Баварии».

Информация о возможном переезде француза в Мюнхен распространилась в СМИ ещё в марте. Гранд Бундеслиги обсудил потенциальное сотрудничество с игроком, и тот уже дал понять, что готов к переходу, при этом конкретные переговоры между клубами пока не велись. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер Эрнандеса обойдётся «Баварии» примерно в 60 млн евро. Сделка во многом зависит от будущего Альфонсо Дэвиса, а также от нового главного тренера, которого пока не выбрали.

Тео Эрнандес стал автором пяти голов и десяти ассистов в 44 матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в те же 60 млн евро.