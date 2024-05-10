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Стало известно, сколько «Баварии» придётся заплатить за Тео Эрнандеса

10 Мая 2024 • 22:31 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 7.00
Через 22 ч. 35 мин.

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес остаётся в числе главных целей «Баварии».

Информация о возможном переезде француза в Мюнхен распространилась в СМИ ещё в марте. Гранд Бундеслиги обсудил потенциальное сотрудничество с игроком, и тот уже дал понять, что готов к переходу, при этом конкретные переговоры между клубами пока не велись. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер Эрнандеса обойдётся «Баварии» примерно в 60 млн евро. Сделка во многом зависит от будущего Альфонсо Дэвиса, а также от нового главного тренера, которого пока не выбрали.

Тео Эрнандес стал автором пяти голов и десяти ассистов в 44 матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в те же 60 млн евро.

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Милан Бавария Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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