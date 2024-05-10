Кирьяков: «Хаби Алонсо может столкнуться с синдромом второго сезона»

Сергей Кирьяков, российский футбольный тренер высказался о Хаби Алонсо, главном тренере леверкузенского «Байера», который в этом сезоне по-прежнему непобедим. По мнению Кирьякова, Алонсо рискует допустить ошибку, не покинув «фармацевтов» по итогу исторического сезона.

«Ему, думаю, нужно было уйти, воспользоваться моментом. Посмотрим, что из этого выйдет. Все мы знаем о синдроме второго сезона, пример нынешнего «Наполи» очевиден. Доказать неслучайность успеха сложнее, нежели чем добиться его», - говорит Кирьяков для Livesport.

«Байер» в оставшейся части сезона может победить ещё в Лиге Европы и Кубке Германии.