Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кирьяков: «Хаби Алонсо может столкнуться с синдромом второго сезона»

10 Мая 2024 • 21:11 Комментировать

Сергей Кирьяков, российский футбольный тренер высказался о Хаби Алонсо, главном тренере леверкузенского «Байера», который в этом сезоне по-прежнему непобедим. По мнению Кирьякова, Алонсо рискует допустить ошибку, не покинув «фармацевтов» по итогу исторического сезона.

«Ему, думаю, нужно было уйти, воспользоваться моментом. Посмотрим, что из этого выйдет. Все мы знаем о синдроме второго сезона, пример нынешнего «Наполи» очевиден. Доказать неслучайность успеха сложнее, нежели чем добиться его», - говорит Кирьяков для Livesport.

«Байер» в оставшейся части сезона может победить ещё в Лиге Европы и Кубке Германии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Хаби Алонсо прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Плющев высказался о разнице между КХЛ и НХЛ Крикунов — о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, всё изменится» Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы сборная России действительно включала в себя хоккеистов до 25 лет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
7 мин
Аугсбург Аугсбург
Штутгарт Штутгарт
0
0
3.85 3.85 1.82
Видео
11.05.24 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Хайденхайм Хайденхайм
1.71 4.00 4.20
Видео
11.05.24 в 16:30
Кёльн Кёльн
Унион Берлин Унион Берлин
2.41 3.25 2.85
Видео
11.05.24 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер Вердер
1.15 8.20 13.00
Видео
11.05.24 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.20 3.65 2.95
Видео
11.05.24 в 19:30
Майнц Майнц
Боруссия Д Боруссия Д
2.70 3.65 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
21:11 · Германия. Бундеслига
Кирьяков: «Хаби Алонсо может столкнуться с синдромом второго сезона»
20:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с возможным тренером
19:25 · Германия. Бундеслига
Гнабри не сыграет за Германию на домашнем Евро-2024
18:23 · Германия. Бундеслига
ПСВ выкупил Тильмана у «Баварии» официально
14:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» огорчила фанатов диагнозом Гнабри
13:03 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» может перейти в «Боруссию»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Байер» и другие: названы претенденты на звание лучшего клуба года
10:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо, Анчелотти или Гвардиола: в Globe выбирают лучшего тренера 2024 года 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе, Винисиус и другие: названы претенденты на звание игрока года по версии Globe 5
09:28 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо сделал заявление после выхода «Байера» в финал Лиги Европы
03:28 · Германия. Бундеслига
​Разлад в семье бывшего голкипера дортмундской «Боруссии» обсуждает вся Германия 1
02:14 · Германия. Бундеслига
Гнабри может пропустить Евро-2024
01:14 · Англия. Премьер-лига
Хави Симонс не вернётся в «ПСЖ»
00:14 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил беспроигрышную серию и превзошёл достижение «Бенфики» 59-летней давности
09 Мая
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова перехватить трансферную цель «Челси» стоимостью в 60 млн евро
Все новости
Рекомендуем