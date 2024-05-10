«Бавария» начала переговоры с возможным тренером

«Бавария» работает над возвращением на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, переговоры уже начались.

Флик готов к возвращению в «Баварию», однако мюнхенский клуб рассматривает и другие варианты, чтобы быть готовым на случай неудачи в переговорном процессе.

В сезоне 2023/2024 «Бавария» не выиграла ни одного трофея. Ещё в феврале было объявлено о том, что летом Томас Тухель покинет тренерский мостик.

В текущем сезоне «Баварии» осталось провести два матча – против «Вольфсбурга» и против «Хоффенхайма».