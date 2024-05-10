Гнабри не сыграет за Германию на домашнем Евро-2024

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри травмировался в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Мюнхенский клуб в пятницу обнародовал информацию о диагнозе Гнабри – у 28-летнего футболиста выявили мышечный разрыв в задней области бедра.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, из-за этой травмы Гнабри точно пропустит чемпионат Европы – 2024. Для сборной Германии этот турнир будет домашним.

Всего за национальную сборную Германии Серж Гнабри провёл 45 матчей, в которых записал на свой счёт 22 гола и 9 голевых передач на партнёров.