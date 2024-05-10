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ПСВ выкупил Тильмана у «Баварии» официально

10 Мая 2024 • 18:23 Комментировать

Эйндховенский ПСВ официально оформил выкуп у мюнхенской «Баварии» Малика Тильмана. Об этом сообщает пресс-служба новоиспечённого чемпиона Нидерландов.

21-летний американский футболист заключил с ПСВ контракт длительностью до конца сезона-2027/28. За игрока нидерландский топ-клуб заплатил мюнхенцам 13 млн евро, значится на портале Transfermarkt.

Тильман в этом сезоне смог оформить девять голов и 15 голевых передач за ПСВ во всех официальных турнирах. Является американский 21-летний атакующий полузащитник воспитанником «Баварии» и другого баварского клуба – «Гройтер Фюрт».

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