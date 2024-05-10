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«Бавария» огорчила фанатов диагнозом Гнабри

10 Мая 2024 • 14:56 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
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12.05 18:30

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри получил травму и был заменён в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Мюнхенский клуб посредством своего официального сайта раскрыл диагноз 28-летнего футболиста.

«Гнабри порвал связку мышц задней части левого бедра», - говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».

Мюнхенский клуб отмечает, что Гнабри не сыграет в оставшихся матчах сезона 2023/2024. Ранее в прессе появилась информация о том, что Серж с высокой долей вероятности пропустит чемпионат Европы – 2024, который для национальной сборной Германии будет домашним.

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