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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стоит ли ждать Терзича в топ-клубе: Есть ли спрос на тренера «Боруссии» среди грандов

10 Мая 2024 • 14:00 Комментировать

Эдин Терзич проделывает удивительный путь. Ещё пару месяцев назад казалось, что его надо увольнять, а теперь он финалист Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться в феномене наставника.

Тернистый путь Терзича

Вообще карьера Эдина Терзича выглядит невероятной. Он начинал в Дортмунде, работая с юношами, потом был ассистентом Славена Билича в «Бешикташе» и «Вест Хэме», а затем вернулся в стан «шмелей» и помогал Люсьену Фавру. Когда последнего уволили, именно Терзич стал исполняющим обязанности главного тренера и выиграл Кубок Германии, но в клубе решили сделать ставку на другого. Он остался в «Боруссии» в роли технического директора, а в 2022-м всё же возглавил команду.

В первом же сезоне Терзич едва не выиграл Бундеслигу – отдал титул «Баварии», не сумев выиграть дома в заключительном туре. По ходу текущего сезона «Боруссия» валилась, и казалось, что дни наставника сочтены. Однако на фоне неудач в Бундеслиге «шмели» творили чудеса в Лиге чемпионов. Сначала «Боруссия» с первого места вышла из «группы смерти», в четвертьфинале героически вырвала успех у «Атлетико», а теперь и пробилась в финал, одолев «ПСЖ».

В сухом остатке за 2,5 года тренерской работы у Терзича победа в Кубке Германии, второе место в Бундеслиге и как минимум финал Лиги чемпионов. Несмотря на это 41-летний специалист не воспринимается общественностью как большой талант.

Почему Терзича не ценят?   

Тот факт, что Терзича не берут всерьёз, легко доказывается. Этой весной сразу три клуба искали себе главных тренеров, а один («Бавария») всё ещё в процессе. Однако ни разу в этих случаях не мелькало имя Терзича. Это притом что порой назывались какие-то удивительные кандидатуры.

Терзич не рассматривается всерьёз по нескольким причинам. С одной стороны, поражение в Бундеслиге в прошлом сезоне было слишком болезненным. «Боруссия» не показывала феноменальный футбол, но судьба титула была в её руках перед последним туром, когда надо было на домашней арене просто выиграть у не самого сильного оппонента. Однако «шмели» посыпались, пропустили дважды и добились лишь ничьей, которая стала серебряной. В нынешнем же сезоне «Боруссия» серьёзно добавила во второй части сезона, когда место ассистента Терзича занял Нури Шахин. И хотя это невозможно проверить, но многим кажется, что именно турок играет важнейшую роль в развитии нынешнего стиля «Боруссии».

Стиль «шмелей» – это ещё одна претензия к Терзичу. Многие помнят «Боруссию» развесёлой, атакующей командой, слегка безбашенной. Однако сейчас дортмундцы совсем не такие. В матчах с «ПСЖ» «Боруссия» была близка к автобусу, который перекрыл кислород сопернику и просто воспользовался своими вылазками.

Что ждёт Терзича в будущем?

Откровенно говоря, даже непонятно, что ждёт Терзича в будущем сезоне. Если бы «Боруссия» не пробилась в финал Лиги чемпионов, его увольнение было бы ожидаемым решением. В Бундеслиге «шмели» пятые, и подняться в четвёрку будет крайне сложно. В текущем сезоне немецкие клубы хорошо выступили в еврокубках, и пятое место даёт позицию в Лиге чемпионов на будущий год, но вообще результат не лучший. Более того, даже понятно, кто бы заменил Терзича. С вероятностью 99,9% новым тренером стал бы Нури Шахин. Однако крайне странно будет распрощаться с тренером, который сенсационно вывел «шмелей» в финал Лиги чемпионов.

Могут ли Терзича увести у «Боруссии»? Можно предположить, что «Бавария» «психанёт». Мюнхенцам новый тренер нужен так или иначе, а тут немец, финалист Лиги чемпионов. Правда, решение будет спорным. Да и не факт, что сам Терзич захочет добровольно покинуть Дортмунд.

Так или иначе, пока в принципе непонятно, насколько Терзич будет успешным тренером. Выход в финал Лиги чемпионов – ещё не гарантия большой карьеры. Роберто ди Маттео выигрывал турнир, Авраам Грант доходил до решающего матча, после чего оба пропали. С другой стороны, Терзич прошёл сумасшедший путь к своему финалу, и есть основания предполагать, что он и дальше будет биться за каждый свой шанс.

Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Бундеслига Эдин Терзич ещё теги
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