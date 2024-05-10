Хаби Алонсо сделал заявление после выхода «Байера» в финал Лиги Европы

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал заявление после выхода своей команды в финал Лиги Европы. По сумме двух матчей «фармацевты» победили в полуфинале «Рому» (2:0, 2:2).

«Мы очень рады выйти в финал. Теперь команде предстоит повести два финала за неделю. После матча я увидел в глазах футболистов, что они хотят большего. У нас есть хорошие шансы на требл. Мои парни заслуживают этого», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы сезона-2023/2024 «Байеру» будет противостоять еще один итальянский клуб - «Аталанта».