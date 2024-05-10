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Хаби Алонсо сделал заявление после выхода «Байера» в финал Лиги Европы

10 Мая 2024 • 09:28 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал заявление после выхода своей команды в финал Лиги Европы. По сумме двух матчей «фармацевты» победили в полуфинале «Рому» (2:0, 2:2).

«Мы очень рады выйти в финал. Теперь команде предстоит повести два финала за неделю. После матча я увидел в глазах футболистов, что они хотят большего. У нас есть хорошие шансы на требл. Мои парни заслуживают этого», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы сезона-2023/2024 «Байеру» будет противостоять еще один итальянский клуб - «Аталанта».

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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