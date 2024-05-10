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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Разлад в семье бывшего голкипера дортмундской «Боруссии» обсуждает вся Германия

10 Мая 2024 • 03:28 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, но обсуждают в Германии клуб не только в связи с этим, но и также с необычной стороны.

Дело в том, что бывший голкипер клуба Роман Вайденфеллер, расстался со своей супругой, 37-летней Лизой Россенбах - и это не просто расставание,  а уход к другому футболисту, Арно Майеру, 25-летнему полузащитнику «Аугусты».

Судя по всему, Лиза основательно вскружила голову парню, который на 12 лет её моложе - не так давно, забивая «Кёльну», он даже публично указал на свои чувства к ней, сложив пальцы в форме латинской буквы L.

При этом бывшая подруга Майера, Мелисса Дейнес, также теперь встречается с игроком Бундеслиги - нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Робином Хаком. Так что поводов для публикаций у жёлтой прессы в Германии сейчас хватает, помимо успешных выступлений немецких клубов в европейских турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Роман Вайденфеллер Робин Хак Арно Майер ещё теги
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