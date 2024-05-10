Гнабри может пропустить Евро-2024

Вингер «Баварии» Серж Гнабри выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче против мадридского «Реала».

В среду 28-летний футболист вышел в стартовом составе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, но уже на 27-й минуте был вынужденно заменён из-за повреждения подколенного сухожилия. По сообщениям Abendzeitung, травма Гнабри может оказаться довольно серьёзной. Игрок не сможет принять участие в оставшихся матчах «Баварии» в текущем сезоне, а также рискует не сыграть за сборную Германии на домашнем для неё чемпионате Европы.

На счету Сержа Гнабри пять забитых голов и два результативных паса в 20 поединках нынешней кампании.