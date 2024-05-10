«Байер» продлил беспроигрышную серию и превзошёл достижение «Бенфики» 59-летней давности

Леверкузенский «Байер» снова ушёл от поражения, отыгравшись на последних минутах матча против «Ромы».

Команда Хаби Алонсо уступала в счёте вплоть до 82-й минуты ответного полуфинала Лиги Европы. Сначала римляне поразили собственные ворота, а на 97-й минуте Йосип Станишич сравнял счёт. Таким образом, беспроигрышная серия «Байера» достигла 49 матчей. «Фармацевты» превзошли достижение прежних рекордсменов – «Бенфики», не проигрывавшей в 48 встречах кряду в период с 1963 по 1965 год.

«Байер» вышел в финал Лиги Европы благодаря победе над «Ромой» в первом матче (2:0). В решающей битве за трофей леверкузенцы встретятся с «Аталантой».