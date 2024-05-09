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«Я опустошён»: Кейн сделал пост после поражения «Баварии» от «Реала»

09 Мая 2024 • 22:26 Комментировать

Вечером среды мюнхенская «Бавария» не смогла совладать с мадридским «Реалом» и вылетела из Лиги чемпионов со счётом 3:4 по сумме двух встреч. Гарри Кейн, форвард «Баварии» сделал пост после поражения своей команды.

«Я опустошён, мне было трудно пережить прошлую ночь. Но как мы боролись на протяжении этих двух матчей, я горжусь этим. Это говорит о том, насколько далеко наша команда может пройти», - пишет Гарри на своей личной странице.

Напомним, что «Бавария» не смогла взять ни одного трофея в подходящем к своему завершению сезона. Соответственно, Кейн снова остался без трофея в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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