«Бавария» обсуждает возвращение Флика в тренерское кресло

«Бавария» продолжает работу по поиску нового главного тренера. Как сообщает немецкий Sky, в мюнхенском клубе обсуждают вариант с возвращением в тренерское кресло Ханса-Дитера Флика.

Отмечается, что Флик не исключает своё возвращение в «Баварию», хотя изначально он хотел поработать за рубежом. 59-летний специалист открыт к переговорам с мюнхенским грандом.

В то же время источник указывает на то, что конкретных переговоров по Флику «Бавария» пока не ведёт. Ситуация может измениться в обозримом будущем. При этом «Бавария» сейчас рассматривает не только Флика, но и других кандидатов.