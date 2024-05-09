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Беллингем: «Боруссия» Дортмунд заслужила место в финале Лиги чемпионов»

09 Мая 2024 • 14:43 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
11.05 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что его бывшая команда в лице дортмундской «Боруссии» по праву вышла в финал Лиги чемпионов. Напомним, именно со «шмелями» «сливочные» сыграют в решающем матче турнира.

«Боруссия» Дортмунд заслужила место в финале Лиги чемпионов. То же самое могу сказать и о нас. До этой стадии турнира невозможно найти на одном лишь везении. Несправедливо недооценивать кого-либо. Надеюсь, финал будет отличным», – цитирует Беллингема TNT Sports.

Прошлым летом «Боруссия» продала Беллингема в «Реал» за 103 миллиона евро. Ранее Джуд провёл в составе дортмундского клуба 3 сезона.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем ещё теги

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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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