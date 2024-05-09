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Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы команды в финале против «Реала»

09 Мая 2024 • 13:55 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
11.05 19:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, решающая игра самого престижного еврокубка состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Реал Мадрид» – машина для финалов, поэтому они подойдут к решающему матчу Лиги чемпионов в статусе фаворита. Но почему бы нам не совершить чудо? Я считаю, что у нас достаточно оружия для успеха», – цитирует Келя ZDF.

Напомним, «Боруссия» в последний раз играла в финале Лиги чемпионов в 2013 года. Тогда решающий матч тоже проводился на «Уэмбли». Дортмундцы уступили в том поединке «Баварии» (1:2). Кель в то время был капитаном команды, но остался на скамейке запасных и не вышел на поле.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Себастьян Кель ещё теги

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