«ПСЖ» не хочет отдавать Симонса в аренду «Барселоне»

Французский «ПСЖ» не горит желанием отдавать в аренду каталонской «Барселоне» своего полузащитника Хави Симонса. Об этом сообщает издание Sport.

Ранее ходили слухи о том, что нидерландец хочет продолжить карьеру именно в стане «сине-гранатовых». «Барселона» якобы готова арендовать полузащитника, но «ПСЖ» старается держать Симонса подальше от каталонского клуба.

Напомним, 21-летний Хави является воспитанником «Барселоны», но в своё время покинул команду и перебрался в академию «ПСЖ». В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», в составе которого отметился 7 голами и 11 ассистами в Бундеслиге.