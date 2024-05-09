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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» не хочет отдавать Симонса в аренду «Барселоне»

09 Мая 2024 • 13:41 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вердер
11.05 16:30

Французский «ПСЖ» не горит желанием отдавать в аренду каталонской «Барселоне» своего полузащитника Хави Симонса. Об этом сообщает издание Sport.

Ранее ходили слухи о том, что нидерландец хочет продолжить карьеру именно в стане «сине-гранатовых». «Барселона» якобы готова арендовать полузащитника, но «ПСЖ» старается держать Симонса подальше от каталонского клуба.

Напомним, 21-летний Хави является воспитанником «Барселоны», но в своё время покинул команду и перебрался в академию «ПСЖ». В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», в составе которого отметился 7 голами и 11 ассистами в Бундеслиге.

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