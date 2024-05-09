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Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

09 Мая 2024 • 11:45 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
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11.05 19:30

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался относительно слухов о возможном переходе в мадридский «Реал». Канадец вчера забил в ворота «королевского клуба» и открыл счёт в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, ведь «Реал» в концовке встречи совершил камбэк и выиграл 2:1.

«Буду ли я играть на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне. В настоящий момент мой агент ведёт переговоры с «Баварией». Что бы ни случилось, я всегда буду благодарен своему клубу», – цитирует Дэвиса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, у Альфонсо летом 2025 года истекает контракт с «Баварией». «Реал» заинтересован в трансфере.

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