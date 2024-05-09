Ферлан Менди: «Не согласен, что с «Баварией» мы провернули самый сумасшедший камбэк»

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди не согласен с тем, его команда провернула свой лучший камбэк в матче с «Баварией». Напомним, к 88-й минуте «королевский клуб» проигрывал 0:1, но Хоселу за 3 минуты оформил дубль и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.

«Не согласен, что с «Баварией» мы провернули самый сумасшедший камбэк. Мне больше понравился матч с «Манчестер Сити» два года назад. Но сегодняшний камбэк тоже был очень хорош», – цитирует Менди Madrid Xtra.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией», которая на пути к решающему матчу одолела такие команды, как «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».