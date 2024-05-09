Де Лигт: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался об уровне нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Бразилец был признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Для меня Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире», – цитирует де Лигта Madrid Xtra.

«Реал» вчера вечером обыграл «Баварию» 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов. Если верить изданию AS, Винисиус сейчас является фаворитом на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец отметился 13 голами и 5 результативными передачами в испанской Ла Лиге.