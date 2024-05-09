Рауль после гола «Баварии»: «Эти парни ещё не знают, что натворили»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес догадывался о том, что «сливочные» повернут камбэк в матче против мюнхенской «Баварии» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, на 68-й минуте Альфонсо Дэвис открыл счёт и вывел «Баварию» вперёд. Если верить изданию El Larguero, в этот момент Рауль сказал: «Эти парни ещё не знают, что натворили».

Один из лучших бомбардиров в истории «Реала» оказался прав, ведь с 88 по 91 минуту «королевский клуб» совершил камбэк. Хоселу оформил дубль и вывел команду Карло Анчелотти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, в решающем матче турнира «Реал» 1 июня сыграет против дортмундской «Боруссии».