Тухель объяснил, почему заменил Кейна в концовке матча с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему снял с игры нападающего Гарри Кейна во втором тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, англичанин отдал ассист на Альфонсо Дэвиса и помог «Баварии» открыть счёт. Тем не менее, «Реал» сделал камбэк на последних минутах и вырвал победу 2:1 благодаря дублю Хоселу.

«Кейн не мог продолжать игру. Это касалось всей четвёрки атаки. У Гарри была проблема со спиной. Гнабри? У него та же самая травма подколенного сухожилия», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» с 2013 года стабильно брала трофеи каждый сезон. После трансфера Кейна серия команды прервалась. Гарри к 30 годам не выиграл ни одного трофея в карьере.