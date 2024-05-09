Дэвис прокомментировал гол в ворота «Реала» и вылет из Лиги чемпионов

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался насчёт забитого гола в ворота мадридского «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Канадец открыл счёт на «Сантьяго Бернабеу», но «королевский клуб» затем забил два гола на последних минутах и совершил камбэк. Хоселу оформил дубль и вывел «Реал» в финал.

«Это был блестящий момент для меня. Я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Это случилось в полуфинале против такой команды, как «Реал» Мадрид. Тем не менее, в конце концов, нам не удалось выйти в финал», – сказал Дэвис в интервью Алессандро дель Пьеро, который представляет CBS Sports.