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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс провёл предварительные переговоры с клубом МЛС

09 Мая 2024 • 00:01 Комментировать

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс контактирует с клубом МЛС.

Как информирует The Athletic, полузащитник «шмелей» провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити».

При этом процесс находится на очень ранней стадии, и 34-летний футболист рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.

Ранее немецкий футболист объявил о своём уходе из «Боруссии» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ройс провёл за немецкую команду 39 встреч во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Бундеслига МЛС Сент-Луис Сити ещё теги
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