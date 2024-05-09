Ройс провёл предварительные переговоры с клубом МЛС

Хавбек дортмундской « Боруссии » Марко Ройс контактирует с клубом МЛС.

Как информирует The Athletic, полузащитник «шмелей» провёл предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити».

При этом процесс находится на очень ранней стадии, и 34-летний футболист рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.

Ранее немецкий футболист объявил о своём уходе из «Боруссии» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ройс провёл за немецкую команду 39 встреч во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.