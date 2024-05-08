«Реал» выбрал звёздного игрока на замену Кроосу

«Реал» строит планы по усилению своего состава уже на будущие трансферные окна. Как сообщает Sport Bild, мадридский гранд нацелился на атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. «Сливочные» видят в этом футболисте того, кто способен заменить Тони Крооса. Немец покинет команду если не в этом, то в следующем году.

План «Реала» заключается в том, чтобы провернуть трансфер Вирца летом 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего звёздного игрока «Байера» в 110 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 45 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров.

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