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«Реал» выбрал звёздного игрока на замену Кроосу

08 Мая 2024 • 16:16 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению своего состава уже на будущие трансферные окна. Как сообщает Sport Bild, мадридский гранд нацелился на атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. «Сливочные» видят в этом футболисте того, кто способен заменить Тони Крооса. Немец покинет команду если не в этом, то в следующем году.

План «Реала» заключается в том, чтобы провернуть трансфер Вирца летом 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего звёздного игрока «Байера» в 110 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 45 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров.

Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
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