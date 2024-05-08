Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно поисков тренеров у «Баварии».

«Я не слышал, что кто-то отказывается от возможности возглавить «Баварию». Я не очень верю в это. Говорят, что порядка пяти кандидатов уже отказались ехать в Мюнхен, но с ними, с этими кандидатами, разговаривал кто-то? То, что пишут, что им поступало предложение, это не факт. А чтобы один из кандидатов публично сам сказал, что он отказался возглавить «Баварию» - такого же не было. Я такого не слышал.

Отказаться от «Баварии» очень сложно. Если бы мне предложили стать главным тренером «Баварии», я бы без раздумий согласился. Конечно. Но ко мне-то предложения нет, а вот к людям, к которым предложение будет, они тоже без раздумий согласятся. Если взять 16 команд из 18 в Бундеслиге, то наставник любой из этих команд согласится возглавить «Баварию». Зарплата, наверняка, раз в 10 больше, чем в условном «Хоффенхайме». Кто же откажется от этого? Даже если через пару месяцев уволят, то ничего страшного», — сказал Мостовой.

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