Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут выразил мнение, что «шмели» не будут считаться фаворитами финала Лиги чемпионов, куда они вышли после победы над «ПСЖ» по итогам двух матчей со счётом 2:0.

«Боруссия» вышла в финал не в качестве фаворита, поскольку будут играть либо с «Реалом», либо с «Баварией». Я думаю, что Дортмунду в финале надо действовать вторым номером», — цитирует Бута «Советский спорт».

Напомним, соперник «Боруссии» по решающему матчу определится сегодня, 8 мая, после того, как ответный матч между собой проведут другие полуфиналисты турнира мадридский «Реал» и «Бавария».